Dummerstorf : Bagger für neues Amazon-Lager rollen bereits

Der Hochbau des neuen Verteilzentrums läuft. Noch 2021 ist mit einem Abschluss der Bauarbeiten zu rechnen.

Dummerstorf | Der Versandriese Amazon baut derzeit drei neue Verteilzentren in Mecklenburg-Vorpommern. Eines in Schwerin, in Neubrandenburg und unweit von Rostock an der A20, wie das Unternehmen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mittelte. Am Dummerstorfer Stando...

