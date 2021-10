Spatenstich in Roggentin : Rostocker Start-up Inova stellt bald Mehl aus Insekten her

Zwar läuft die Produktion noch nicht, aber voraussichtlich ab Herbst 2022. Bis dahin wird die Produktionshalle gebaut, Mitarbeiter akquiriert und Würmer reproduziert.

Roggentin | In weniger als einem Jahr wird in Roggentin voraussichtlich Mehl produziert. Aber nicht aus Weizen oder Roggen, sondern aus Insekten, genau genommen aus Mehlwürmern. Daraus sollen dann Lebensmittel, zum Beispiel Fleischersatz-Produkte entstehen. So zumindest der Plan der drei Gründer des Rostocker Start-up-Unternehmens Inova. Weiterlesen: Produktio...

