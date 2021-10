Rövershagen bei Rostock : Karls Erlebnis-Dorf mit europaweitem Preis ausgezeichnet

In der Kategorie „Beste neue Attraktion“ konnte der ortsansässige Freizeitpark mit der Attraktion „Majas wilde Schwestern“ den vierten Platz belegen.

Rövershagen | Zum zehnten Jubiläum des so genannten European Star Awards wurde vor kurzem auch Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen für eine neue Attraktion mit dem Preis ausgezeichnet. Facebook Iframe Insgesamt gibt es bei den Awards 14 Kategorien, in denen 35 Jurymitglieder die jeweils zehn besten Beiträge auswählen und mit einem Preis prämieren. Nur Gro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.