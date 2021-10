Kollektiv 9 Raben : Mobile Saftpresse kommt nach Schwaan

Das Kollektiv bietet dort jedem an, das selbst mitgebrachte Obst, gegen einen Obolus, zu Saft zu verarbeiten. Ein Liter kostet bis zu 1,50 Euro.

Schwaan | Es wird die vorletzte Aktion in diesem Jahr sein. Das Kollektiv 9Raben kommt mit seiner mobilen Saftpresse am 23. Oktober von zehn bis 16 Uhr nach Schwaan, genauer in den Ortsteil Letschow. Weiterlesen: Raben-Kollektiv stellt Saft mit ihrer mobilen Presse her Es „können Äpfel, Birnen und Quitten individuell zu Saft verarbeitet werden“, erläutert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.