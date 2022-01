AfD im Landkreis Rostock : Kreistagsmitglied Steffen Reinicke verlässt Rechtsaußen-Partei

Noch vor einigen Monaten stand er als Direktkandidat für den Landtag zur Wahl und geht nun aus „persönlichen Gründen“. Es ist nicht der einzige Austritt einer Führungsfigur der Rostocker AfD.

Güstrow | Er gilt als Wortführer der rechten Szene in der Region Rostock, hat auf mehreren Demonstrationen gegen Geflüchtete gewettert und war in den vergangenen Jahren eine Führungsfigur in der Rostocker AfD: Steffen Reinicke, Mitglied des Kreistags in Güstrow, hat die Rechtsaußenpartei zum Jahreswechsel verlassen. Ob er allerdings auch weiterhin Vertreter ...

