Live-Konzert 2022 : Marteria live in der Stadthalle Rostock

Jetzt heißt es schnell sein. Wer Karten für Marteria in Rostock ergattern möchte, sollte sich am morgigen Mittwoch bereit halten.

Rostock | Wie die Stadthalle Rostock mitteilt, kommt am 29. Mai 2022 der Rostocker Rapper Marteria wieder in die Stadthalle. Der Kartenverkauf beginnt bereits am morgigen Mittwoch, den 20. Oktober um 10 Uhr. Karten gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen. ...

