Neubukow : Mehr als 30 Hakenkreuze an Häuser gesprüht

Staatsschutz hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Avatar_prignitzer von dpa

18. November 2019, 18:30 Uhr

Neubukow | Mehr als 30 Hakenkreuze haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Neubukow an Häuserwände gesprüht. Die 50 mal 50 Zentimeter großen verfassungswidrigen Zeichen seien alle in der Nähe der B 105 gesprüht worden, wie die Polizei mitteilte. An der Tür der Stadtkirche seien ein 1,80 Meter mal 1,50 Meter großes Hakenkreuz sowie verfassungsfeindliche Schriftzüge entdeckt worden. Der Staatsschutz ermittele.