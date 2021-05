Flughafen Rostock-Laage : Neue Airline startet von Laage aus Richtung Kos und Mallorca

Green Airlines übernimmt zudem einige Verbindungen von Corendon Airlines.

Laage | Ab Juni wird der Flugverkehr am Airport Rostock-Laage wieder aufgenommen. Neu im Sommerplan sind Verbindungen auf die griechische Insel Kos sowie Mallorca, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zudem steuert erstmals das Start-up Green Airlines den Flughafen Laage an. Die Fluggesellschaft wird neben den neuen Zielen auch die Verbindungen nach Grieche...

