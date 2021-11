Adventszeit : „Offene Kirche“ in Kühlungsborn

In der Adventszeit öffnet die evangelische Kirche in der Schloßstraße 19 ihre Türen von 9 bis 18 Uhr.

Kühlungsborn | Die evangelische Kirche in Kühlungsborn verlängert in der Adventszeit die Öffnungszeit. „Offene Kirche“ ist in der Schloßstraße 19 immer von 9 bis 18 Uhr. „Jeder, der sich nach Ruhe und einer Zeit der Besinnung sehnt, steht ein wohl temperierter Kirchenraum zur Verfügung“, so Pastor Matthias Borchert. Mittwochs können Besucher um 17 Uhr der Orgelmusik...

