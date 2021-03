Corona im Landkreis Rostock : Parkentiner Grundschüler unter Quarantäne

Die Anordnung gilt für alle Jungen und Mädchen. Ob auch Lehrer betroffen sind,hänge von Ermittlungsergebnissen ab.

Parkentin | Die Grundschule in Parkentin bleibt geschlossen. Aufgrund eines positiven Corona-Falls an der Einrichtung wurden alle Schüler unter Quarantäne gestellt, teilte der Landkreis Rostock am späten Dienstagabend bekannt. Diese gilt ab Dienstag und bis zum Ablauf des 2. April. Weiterlesen: Zehntklässler der Warnowschule Papendorf in Quarantäne Laut Kre...

