Grundstücksauktion in Rostock : Pferdewiese in Neubukow wird fürs Sechsfache versteigert

Ende Mai kamen 45 Immobilien aus dem Norden unter dem Hammer. Darunter auch ein Haus aus Graal-Müritz für eine Dreiviertel Million Euro.

Graal-Müritz/Rostock | Insgesamt 45 Immobilien aus dem Norden haben am vergangenen Wochenende den Besitzer gewechselt. Bei der Sommer-Auktion der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA) kamen auch einige Objekte aus dem Landkreis Rostock unter den Hammer, darunter unter anderem ein Einfamilienhaus aus Graal-Müritz, ein Bootshaus in Bützow sowie brache Flächen in Neubuko...

