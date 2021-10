Vorgelesen und Zugehört : In Bad Doberan gibt es plattdeutsche Geschichten zu erleben

Am 26. Oktober wird Hans-Peter Hahn im Ehm Welk Haus plattdeutsche Geschichten und Gedichte zum Besten geben.

Bad Doberan | Die plattdeutsche Sprache hat eine lange Tradition im Norden Deutschlands und doch gerät sie mutmaßlich immer mehr in Vergessenheit. Auch interessant: Stadt- und Bädermuseum öffnet ein letztes Mal sonntags In Bad Doberan setzt sich Hans-Peter Hahn deswegen dafür ein, dass dieses Kulturgut nicht in Vergessenheit gerät. Am 26. Oktober lädt der Fre...

