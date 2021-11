Zeugenaufruf : Polizei sucht Brandstifter in Bad Doberan

Der Verdacht der schweren Brandstiftung steht im Raum. Mehrere Mülltonnen brannten in der Nacht zu Montag in Bad Doberan.

Bad Doberan | In der Nacht zu Montag sind in der Bad Doberaner Innenstadt mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt worden. Im Küstergang drohte das Feuer bereits über den Mülltonnenunterstand auf das angrenzende Wohnhaus überzugehen. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Feuers verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf knapp 5000 Euro geschätzt. ...

