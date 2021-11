Polizei sucht Zeugen : Diebe bleiben bei Einbruch in Tankstelle in Kröpelin ohne Beute

Der Verkaufsraum sowie die Büro- und Lagerräume wurden durchwühlt, die Tresore wurden jedoch nicht beschädigt und es fehlte kein Bargeld.

Kröpelin | In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde in eine Tankstelle in Kröpelin eingebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter nicht erfolgreich. Ein ausgelöster Alarm veranlasste die Angestellte der Tankstelle, gegen 4 Uhr morgens ihren Arbeitsplatz aufzusuchen. Zusammen mit dem Wachdienst und der Polizei stel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.