Kühlungsborn : Polizisten verhaften betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Bad Doberaner Polizisten untersuchten einen E-Scooter-Fahrer und stellten unter anderem einen erhöhten Alkoholpegel fest.

Kühlungsborn | In der Nacht auf Donnerstag haben Polizisten einen 25-jährigen Mann in Kühlungsborn angehalten, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen war, so die Polizei am Donnerstag. Zudem stand der mann unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 1,43 Pro...

