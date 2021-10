Bentwisch : Qualmender Aschenbecher in Hausflur löst kurzzeitig große Aufregung aus

Ein Anwohner hatte den Notruf abgesetzt, weil er einen größeren Brand befürchtet hatte.

Bentwisch | Wegen eines qualmenden Aschenbechers in einem Hausflur hat es am Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr in Bentwisch gegeben. Die Kameraden sowie die Polizei rückten gegen 19 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Goorstorfer Straße aus. Ein Anwohner hatte den Notruf abgesetzt, weil er einen größeren Brand befürchtet hatte. Als die Einsa...

