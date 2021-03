Corona im Landkreis Rostock : Quarantäne für zwei Kitas und eine Schule angeordnet

In Warnowschule in Papendorf sowie zwei Kindertageseinrichtungen in Güstrow und Liessow gab es positive Corona-Befunde.

Papendorf | Erneut sind an mehreren Einrichtungen im Landkreis Rostock positive Corona-Fälle aufgetreten. Wie der Landkreis Rostock am Mittwochabend mitteilte, musste Quarantäne für zwei Kindertagesstätten und eine Schule angeordnet werden. Davon betroffen ist unter anderem die Warnowschule in Papendorf, wie der Landkreis Rostock auf seinem Instagram-Kanal bek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.