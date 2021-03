Landkreis Rostock : Sanitz bekommt neue DHL-Packstation

Bürgermeister Enrico Bendlin (CDU) sieht die Station als gute Möglichkeit für die Einwohner, flexibler Pakete abzuholen.

Sanitz | Pakete vom Online-Einkauf abholen und selbst Sendungen abschicken, das können Sanitzer in einer neuen DHL-Packstation erledigen, die am Dienstag, 16. März, in Betrieb genommen wird. Die Station befindet sich an der Lidl-Filiale im Erlenhain 2. „Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 63 Fächer und der Service ist kostenlos“, teilte die Deutsche Post...

