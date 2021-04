Nach zwei Jahren Bauzeit : Sanitzer Polizisten beziehen ihr neues Revier

Am Montag nehmen sie ihre Arbeit in der neuen, modernen Dienststelle in der Tessiner Straße 17 auf.

Sanitz | Die Umzugskartons packen hieß es für die Beamten des Polizeireviers in Sanitz in den vergangenen Tagen und Wochen. Am Freitag fand der Umzug von ihrer alten Dienststelle in der John-Brinckman-Straße in den Neubau in der Tessiner Straße 17 statt. „Am Montag nehmen wir hier den Dienstbetrieb auf“, sagte der Leiter des Sanitzer Reviers und Erster Polizei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.