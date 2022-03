Elmenhorst : Schulweg wird voll gesperrt

An der Ecke zur Hauptstraße Höhe Netto-Markt finden Bauarbeiten statt, die aber nicht allzu lange andauern sollen.

Elmenhorst | Am Dienstag, 8. März, müssen sich Verkehrsteilnehmer in Elmenhorst auf Behinderungen einstellen. Ab 8 Uhr wird der Schulweg in Höhe der Einfahrt zum Netto-Discounter voll gesperrt, teilte die zuständige Bauverwaltung des Amtes Warnow-West mit. Grund für die Maßnahme ist eine Baumfällung auf einem Privatgrundstück, weswegen die Straße beim Eckgrundstüc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.