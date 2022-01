Telefonbetrug : Trickbetrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus

Es waren Viren auf dem Computer und um nun zu prüfen, ob alles funktioniert, haben die Geschädigten an das mitgeteilte Konto 530 Euro überwiesen.

Bad Doberan | Eine Familie aus der Region um Bad Doberan ist am vergangenen Montag, 24. Januar, Opfer eines Betruges geworden. Zu spät stellten sie fest, dass der vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter am Telefon den Rechner nicht arbeitsfähig machen wollte. Es waren Viren auf dem Computer und um nun zu prüfen, ob alles funktioniert, haben die Geschädigten an das mitg...

