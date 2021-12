Prozess in Rostock : Unfallverursacher organisierte sich neues Auto, als das Opfer starb

Dominik G. hatte im August 2020 eine Radfahrerin in Sievershagen überfahren. Im Berufungsverfahren soll darüber entschieden werden, ob für ihn Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht gilt.

Rostock/Sievershagen | Am 18. August 2020, kurz nach 6 Uhr, verlor Sonja W. auf dem Fußgängerüberweg an der B105 in Sievershagen ihr Leben. Sie wurde 40 Meter durch die Luft geschleudert und starb noch am Unfallort. Sie wurde nur 53 Jahre alt. Weiterlesen: Radfahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Auto auf B105 Unfallverursacher war der damals 20-jährige Dominik G. aus ...

