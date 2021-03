Rethwisch und Güstrow : Unterrichtsausfall und Quarantäne wegen Corona-Fällen

Betroffen sind die Rethwischer und eine Güstrower Schule.

Rethwisch | Zwei Schulen im Landkreis Rostock sind aktuell vom Coronavirus betroffen, wie der Landkreis am Donnerstag auf seiner Webseite mitteilte. Dabei handelt es sich um Einrichtungen in Güstrow und Rethwisch. Wegen zweier bekannt gewordener Fälle ist die Klasse 12 der Ecolea-Schule in Güstrow bis zum Ablauf des 17. März unter Quarantäne gestellt worden. „...

