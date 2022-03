Spenden überreicht : Elmenhorster Verein setzt sich für geflüchtete Ukrainer ein

Bei der Benefizveranstaltung in der Gemeinde Elmenhorst wurden Spenden gesammelt. Dabei kamen nicht nur zahlreiche benötigte Hilfsgüter zusammen, sondern auch eine hohe Summe an Geld.

Nienhagen | Wenn Mykhailo Isaiev in diesen Tagen an seine Kinder und Familie denkt, muss der 44-Jährige mit den Tränen kämpfen. Denn seine Söhne, 6, 10 und 20 Jahre alt, sind immer noch in der Ukraine bei den Großeltern und haben wegen des Krieges dort keine Möglichkeit, das Land zu verlassen. Isaiev selbst lebt momentan in Nienhagen, musste kurz vor Kriegsausbru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.