Superspreading-Ereignis in Hohenfelde : Vier weitere Jugendliche nach illegaler Party mit Corona infiziert

Diese Infektionen betreffen Jugendliche, die nicht selbst an der Party teilgenommen haben.

Bad Doberan | Eine illegale Party mit weitreichenden Folgen: Nach einer Feier von Jugendlichen am Karfreitag bei Bad Doberan sind weitere vier Folgeinfektionen bekannt geworden, teilte der Landkreis Rostock am Montag mit. Weiterlesen: Jugendliche nach illegaler Party mit Corona infiziert Diese Infektionen betreffen Jugendliche, die nicht selbst an der Party t...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.