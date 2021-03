Sprechen lernen im Kindergarten : Wichtelstube in Rethwisch bekommt Fördergeld vom Bund

Damit soll unter anderem eine logopädische Fachkraft angestellt werden. Die Kita ist auf Sprecherziehung ausgerichtet.

Rethwisch | „Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ ist eigentlich ein Zitat Wilhelm von Humboldts, doch auch Susanne Segeth und ihr Team in der Kita Wichtelstube in Rethwisch nehmen sich den Spruch sehr zu Herzen, wie sie selbst erklärte. In der Kindertagesstätte werde ein besonderer Fokus auf die Sprech- und Sprachausbildung der Kinder gelegt. Dafür erhält die Einr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.