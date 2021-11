Landkreis Rostock : Zwei Fahrkartenautomaten in Papendorf wurden gesprengt

Auch das Fahrkartenhäuschen selbst sei nicht mehr im besten Zustand.

Landkreis Rostock | Zwei Fahrkartenautomaten der Bahn wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Papendorf gesprengt. Auch das Fahrkartenhäuschen selbst sei nicht mehr im besten Zustand. An den Automaten entstand ein Gesamtschaden von zirka 40 000 Euro, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen gelangen die Täter an die Geldkassette. Wie viel Bargeld e...

