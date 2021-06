Anwohner reichen Klage ein : Zweiter Mobilfunkmast soll in Lambrechtshagen gebaut werden

In knapp 350 Metern Entfernung steht bereits ein im Betrieb befindlicher Turm.

Lambrechtshagen | Für Siek Postma ist unverständlich, was da unmittelbar hinter seiner Grundstücksgrenze in Lambrechtshagen passiert. Dort will die Deutsche Funkturm GmbH einen Mobilfunkmast errichten, um die Versorgung im Ort zu verbessern und möglichen weißen Funklöchern zu Leibe zu rücken. Jedoch steht bereits in nur knapp 350 Metern Entfernung ein Mast, der schon se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.