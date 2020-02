Landkreis Rostock : Die Schulwege verändern sich

Kreistag soll morgen die neue Satzung zu den Schuleinzugsgebieten beschließen.

Avatar_prignitzer von Christian Jäger

25. Februar 2020, 05:00 Uhr

Über die geplante Änderung der Schuleinzugsgebiete zum neuen Schuljahr im Sommer wurde vielerorts kontrovers diskutiert. In Wiendorf beispielsweise verstand niemand, dass Schüler aus Wiendorf weiterhin nach Bad Doberan zum Gymnasium sollen, Schüler aus Neu Wiendorf aber nach Laage. Laut der aktuellen Satzung sollen nun aber auch diese nach Doberan.

Gymnasiasten der Gemeinden Benitz und Bröbberow fahren ebenfalls weiterhin nach Doberan. Ortsteile von Kassow und Werle sind nun für das Schuleinzugsgebiet des Bützower Gymnasiums vorgesehen. Gymnasiasten aus Rukieten und Göldenitz werden zukünftig nach Güstrow fahren. So steht es in der neuen Satzung zu den Schuleinzugsgebieten, die der Kreistag am morgigen Mittwoch beschließen soll.

Neuer Standort gesucht

Veränderungen gibt es auch im Amt Bützow-Land. So soll beispielsweise die Warnower Grundschule gestärkt werden, indem zukünftig auch Schüler der Gemeinden Tarnow und Dreetz dorthin fahren. Zugleich soll damit die Grundschule am Schlossplatz in Bützow entlastet werden. Stärker frequentiert wird auch die Bernitter Gesamtschule. Denn auch die Schüler aus Baumgarten sollen hier beschult werden. Das wiederum soll die Regionalschule Bützow entlasten, für die aufgrund von Platzmangel noch immer nach einem neuen Standort gesucht wird.

Indes regte die Stadt Güstrow im Rahmen der Abfragen an, Regionalschüler unter anderem nach Schwaan oder Bützow zu schicken. Lüssow, Mistorf und Groß Schwiesow wurden explizit genannt. Die Anregungen wurden jedoch für die neue Satzung nicht berücksichtigt, da laut Kreis entweder aktuell zumutbare Wege gegeben sind oder sie durch eine Veränderung unzumutbar würden.

Neben den Schulwegen geht es im Kreistag auch um ein Zehn-Punkte-Plan, wie der Nahverkehr verbessert werden soll. Aktuell werden auch die Gemeinden befragt und um Anregungen zur Verbesserung gebeten. Außerdem gibt es neben weiteren Tagesordnungspunkten auch einen Antrag auf Absenkung der Müllgebühren.

Die öffentliche Sitzung des Kreistags findet morgen um 16.30 Uhr in der August-Bebel-Straße 3 in Bad Doberan statt.