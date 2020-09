Landkreis Rostock : Diese Führerscheinstellen sind geschlossen

Die Führerscheinstellen des Landkreises Rostock sind am 7. und 9. September in Güstrow und Bad Doberan geschlossen.

01. September 2020, 17:50 Uhr

Landkreis Rostock | Die Führerscheinstellen des Landkreises Rostock sind am 7. und 9. September in Güstrow und Bad Doberan geschlossen. Auch telefonisch ist die Behörde an beiden Tagen nicht erreichbar. Grund ist eine Schulung aller Mitarbeiter.