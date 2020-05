Retschow : Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Der 43 Jahre alte Motorradfahrer sei am späten Freitagnachmittag mit einem Auto kollidiert.

Jonas Walter

30. Mai 2020, 08:23 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Retschow lebensgefährlich verletzt worden. Der 43 Jahre alte Motorradfahrer sei am späten Freitagnachmittag mit einem Auto kollidiert, das aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sei, teilte die Polizei in der Nacht mit.

Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt.