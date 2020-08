ÖPNV im Landkreis Rostock : Verkehrsverbund startet Aktionswochen im ÖPNV

Kunden können mit einem Ticket bei allen VVW-Teilnehmern fahren.

26. August 2020, 20:55 Uhr

Um nach dem pandemiebedingten Rückgang der Fahrgastzahlen wieder mehr Menschen in den ÖPNV zu locken, startet der Verkehrsverbund Warnow (VVW) verschiedene Aktionen. So ist beispielsweise unter dem Motto "Verbinde was du willst – Mit nur einem Ticket" die Fahrt in Bahnen, Bussen und Fähren der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG), Rebus, Deutsche Bahn, Weiße Flotte, Molli und Ostdeutsche Eisenbahn Gmbh (ODEG) mit nur einem Ticket möglich. Außerdem können VVW-Abonnenten laut Verkehrsverbund im September mit ihrer Monatskarte im gesamten Verbundgebiet unterwegs sein. Die Personenmitnahme, die sonst von Montag bis Freitag erst ab 19 Uhr gilt, wird dann ganztägig möglich sein. Für Neu-Abonnenten gibt es ein Schnupperangebot.