Kommentar : Mehr Lebensqualität bei der Arbeit

von sgre

07. Juni 2019, 16:14 Uhr

Die Forderungen, eine bessere Aufenthaltsqualität an Arbeitsplätzen zu schaffen, werden immer lauter. Durch verlängerte Arbeitszeiten oder eine größere Intensität bringen wir an unseren Arbeitsplätzen viel Zeit zu. Warum also nicht die Plätze, an denen wir so viel Zeit verbringen, etwas verschönern? Während im alten Zollgebäude aus DDR-Zeiten enge Gänge und dunkle Flure lauern, wird der Neubau modern und hell gestaltet. Der Außenbereich lädt förmlich zum Verweilen und zu einer Pause im Grünen ein.