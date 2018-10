Initiative : Mitstreiter mit Herz gesucht

Die Organisatoren des Interkulturellen Sprachcafés hoffen auf weitere weltoffene Rostocker, die Zuwanderern das Land und die Sprache näherbringen wollen.

Manchmal offenbart der Zufall die größten Erfolgsgeschichten: Als sich die Organisatoren des Interkulturellen Sprachcafés in der Stadtbibliothek treffen, entdecken sie an einem Tisch zwischen den Bücherregalen Hassan Alsaleh, der die Tageszeitung liest. Dass sich der Syrer für lokale Informationen in deutscher Sprache interessiert, ist auch der Verdienst von Elvira Barbara Sawade, Andrea Krause und Hans-Joachim Kallwitz.

„Er ist ein Teilnehmer der ersten Stunde“, sagt die ehrenamtliche Initiatorin des Sprachcafés, Elvira Barbara Sawade. Seit Anfang 2017 treffen sich Interessenten 14-tägig am Dienstag – so auch heute – im Mehrgenerationenhaus Evershagen, Maxim-Gorki-Straße 52 . Von 16 bis 19 Uhr ist dann Zeit, in gemütlicher Runde Sprachkenntnisse zu erlangen, diese zu vertiefen und sich über das Leben in Rostock auszutauschen. „Unsere Mitstreiterin Simone Lehmann erfrischt dann mit ihrem Lachen und dem Kaffee die Gäste, die aus Syrien und dem Iran, aber auch aus Somalia, Eritrea, Mauretanien, Irak, Kasachstan, der Ukraine oder Honduras kommen“, erzählt Elvira Barbara Sawade.

Die interkulturellen Zusammenkünfte, bei denen es um Sprachbildung als Voraussetzung für Integration geht, haben meist ein Motto, heute zum Beispiel den Herbst, der den Besuchern mit Lyrik nähergebracht und durch Kürbissuppe schmackhaft gemacht werden soll. „Themen können aber auch Feiertage, deutsche Traditionen, unser Rechtssystem oder Redewendungen sein. Ab und an gibt es auch Vorträge“, sagt Hans-Joachim Kallwitz, der seit April 2017 dabei ist.

Was der Polizeibeamte im Ruhestand und die weiteren Ehrenamtlichen leisten, geht aber weit über die reine Organisation der zweiwöchentlichen Treffen hinaus. Wobei allein das bei Teilnehmerzahlen von bis zu 40 Migranten mit Vor- und Nachbereitung schon Arbeit genug wäre. „Wir organisieren Ausflüge, helfen auch bei der Wohnungssuche, übersetzen Amtsschreiben und formulieren Bewerbungen für Berufspraktika“, zählt Kallwitz auf, was die Gruppe an zusätzlichem Engagement leistet. Seine Augen leuchten, wenn er von Vermittlungserfolgen berichtet – ganz egal, ob es sich um Wohnungen oder Arbeit für die Flüchtlinge handelt. „Sogar einen Elektrorollstuhl konnten wir für die kranke Mutter eines Besuchers organisieren“, sagt der engagierte Rostocker.

Ein weiteres erfolgreiches Projekt der Initiative, die zur Rostocker Stadtbibliothek gehört, sind die privaten Sprachpaten, die mit einem oder mehreren Zuwanderern in direkter Betreuung die deutsche Sprache lernen und üben.

Für all das, was regelmäßig ansteht, werden jetzt dringend weitere Ehrenamtliche gesucht, da die Nachfrage der Teilnehmer ungebrochen hoch ist. Elvira Barbara Sawade, der man ihre 79 Jahre nicht ansieht, will aus persönlichen Gründen kürzertreten. „Damit das Projekt weitergeht, brauchen wir Unterstützer, die offen und mit dem Herzen dabei sind und auch Zeit mitbringen“, sagt Hans-Joachim Kallwitz.

Interessenten könnten sich entweder bei der Stadtbibliothek melden oder direkt bei einem Sprachcafé-Termin in Evershagen vorbeischauen. Nach dem Termin heute besteht die nächste Chance am 6. November.

Kontakt: über die Telefonnummer 0381/381 28 40 oder per E-Mail an andrea.krause@rostock.de