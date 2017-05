Zoo Rostock : Orang-Utan Sabas wird Vater

vergrößern 1 von 1 Foto: Joachim Kloock 1 von 1

Die Tierpfleger im Darwineum sind voller Vorfreude. Das Bäuchlein der 13-jährigen Orang-Utan-Dame Hsiao-Ning ist nicht mehr zu übersehen. „Viele Besucher fragen uns, ob Hsiao-Ning trächtig ist“, sagte Zoo-Kuratorin Antje Zimmermann. Im Darwineum bahnt sich nach der Geburt von Surya am 28. Juni 2013 erneut Nachwuchs bei den Menschenaffen an. „Wenn alles weiterhin so positiv verläuft, wird unser Sabas Ende August das erste Mal Papa“, so die Kuratorin.

Im Dezember vergangenen Jahres sind den Tierpflegern äußerliche Veränderungen an Hsiao-Ning aufgefallen. Ein ganz normaler Schwangerschaftstest aus der Apotheke hat dann bestätigt, dass Sabas Lieblingsfrau trächtig ist. Mit der Geburt wird Ende August gerechnet. „Hsiao-Ning ist etwas ruhiger und umgänglicher geworden. Man sieht deutlich ihr Bäuchlein, auch ihre Brüste haben eine andere Form bekommen. Da Hsiao-Ning von Hand aufgezogen worden ist, aber noch keine natürliche Aufzucht eines Jungtieres in einer Gruppe miterlebt hat, wird mit Spannung erwartet, wie sie sich verhält“, so Antje Zimmermann. Die werdende Mutter genießt besondere Aufmerksamkeit der Tierpfleger, die ihr gut zureden und auch schon mal den Bauch streicheln. Da es für Hsiao-Ning die erste Geburt ist und sie noch keine Erfahrungen dazu in der Gruppe gemacht hat, werden ihr als Vorbereitung auf den großen Tag Videos mit einer Orang-Utan-Geburt gezeigt. Die Filme findet sie sehr interessant – bis auf die eigentliche Geburt. Da schaut sie lieber weg. „Wir lassen der Natur ihren Lauf und sehen das Ganze sehr entspannt, auch wenn die Vorfreude schon sehr groß ist. Hsiao-Ning ist gesund und munter und in der Gruppe läuft es jetzt auch wieder etwas ruhiger, seitdem Miri ins Nachbarrevier umgezogen ist“, betonte Antje Zimmermann. „Wir sind sehr optimistisch, dass Sabas alles richtig machen wird. Er selbst ist in einer Familiengruppe mit Mutter und Vater groß geworden. Sein Vater Ejde war für alle seine Nachkommen ein geduldiger und toleranter Vater.“

Die Charaktere Hsiao-Ning • geboren 31. August 2003 in Monkey World im englischen Dorset, Handaufzucht

• sensibel und etwas schüchtern, liebt die vorhersehbare Routine, markantes Lächeln

• forsche Miri war ihre Gefährtin Sabas • am 24. September 2003 in Rostock geboren, Sohn von Sunda und Ejde

• mit dem Wechsel ins Darwineum wurde Sabas von seinen Eltern getrennt, um eine eigene Familie zu gründen

• stattliches Männchen mit typischen dicken Backenwülsten

• er lebt in einer Gruppe mit Hsiao-Ning (13), deren Schwester Dinda (10) und bis vor Kurzem noch Miri (13), die nach Spannungen in eine andere Gruppe kam