Konzert im Ostseestadion : Rammstein live in Rostock

Am 16. Juni 2019 wird es heiß und laut im Ostseestadion: Die Berliner Band Rammstein plant an diesem Tag ein Konzert in der Heimspielstätte des FC Hansa. Laut aktuellen Informationen soll der Ticketverkauf am 2. November beginnen. Wo es Karten gibt, werden wir noch bekannt geben.

Das Stadion kennt Frontmann Till Lindemann gut – zuletzt schaute er sich das Konzert von Marteria live vor Ort an.