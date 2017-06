Beach Polo : Rassige Pferde am Ostseestrand

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Symbolisch gesehen scharren die athletischen Pferde bereits mit den Hufen bei den Ferrari Beach Polo Masters Warnemünde. Denn heute um 14 Uhr geht es unterhalb des Leuchtturms los. Zum wiederholten Mal startet das Event am Ostseestrand. Bei den Polosportlern steigt das Adrenalin. Auch Organisator Matthias Ludwig kommt gar nicht mehr zu Ruhe, sein Handy klingelt in einer Tour, er ist ein gefragter Mann.

„Beach Polo gehört zweifelsohne zu dem Spektakulärsten, was Warnemünde zu bieten hat“, bescheinigt Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) dem Event in seinem Grußwort. „Die Veranstaltung hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt“, so Rostocks Stadtoberhaupt.

Poloreiter Michael Fass aus Waldshut in Baden-Württemberg ist das erste Mal bei einem Poloturnier an der Ostsee mit dabei. Der selbstständige Unternehmer aus der Immobilienbranche hat seine vier Pferde Leyusa, Macho, Britney und Boboja am Start. „Für mich ist das Neuland am Strand, ich bin darauf gespannt“, sagt er. Er gehört zum vierten Team, das für die Sponsoren SGB AG und RWG 1 startet. Als Schiedsrichter agiert der Engländer Mark Holmes. Er ist seit 20 Jahren im professionellen Polosport Spieler, Ausbilder und Schiedsrichter.

Die Moderation übernimmt Jan-Erik Franck, der in der Szene als die Stimme im Polo gilt. Er moderierte die Turniere von St. Moritz, Kitzbühel, Sylt und seit 2015 auch das in Warnemünde. Er kennt sich auch deshalb so gut aus, weil er selbst Polospieler ist. An seiner Seite mit dabei ist Miss N-TV Rommy Arndt. Sie wird speziell für die Veranstaltungen im VIP-Zelt eingesetzt.

„VIP-Tickets inklusive Catering für die Tages- und Abendveranstaltungen gibt es an der Tages- und Abendkasse“, sagt Veranstalter Matthias Ludwig. Das Zugucken und Zuhören am Spielfeldrand ist für alle Gäste kostenlos möglich.

Wie in jedem Jahr wird mit Dr. Knut Giersemehl ein Fachtierarzt für Pferde dabei sein. Bei ihm sind die vierbeinigen Athleten in den besten Händen.

Schirmherr der Veranstaltung ist erneut Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). „Für mich als Minister gehören die Pferdezucht, der Pferdesport und der Pferdetourismus nach MV“, sagt er.

Programm im VIP-Zelt Heute: Spielbeginn ist um 14 Uhr, Ende gegen 17.30 Uhr. Ab 20 Uhr wird die Maker’s Mark Players Night im VIP-Zelt mit Musiker Sidney King und DJ Tommekk gefeiert, es moderiert Rommy Arndt. Ab Mitternacht startet die Aftershow-Party in der Diskothek Dacapo im Hotel Neptun in der Seestraße. Morgen: Spielbeginn ist um 14 Uhr, Ende gegen 17.30 Uhr. Ab 20 Uhr startet die Ferrari Berlin Night im VIP-Zelt mit der Liveband NoYazz. Weiterhin mit dabei an diesem Abend sind DJ Bow-tanic sowie Sidney King, es moderiert Rommy Arndt. Sonntag: Spielbeginn ist gegen 14 Uhr. Der Startschuss für das große Finale fällt um 16 Uhr. Anschließend findet die Siegerehrung statt.

von Maria Pistor

erstellt am 23.Jun.2017 | 12:00 Uhr