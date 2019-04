Uni Rostock : Rektor ehrt Absolventen

Beste Lehramtsstudenten werden mit Preis gewürdigt.

von svz.de

09. April 2019, 10:00 Uhr

In einer feierlichen Zeremonie sind die Lehramtsabsolventen des Wintersemesters 2018/19 an der Universität Rostock verabschiedet worden. Insgesamt schlossen 257 Studenten ihr Studium ab. Gemeinsam mit dem Rektor, Professor Wolfgang Schareck, und dem Leiter des Lehrerprüfungsamtes, Dr. Frank Mehlhaff, überreichte die Direktorin des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB), Professorin Carolin Retzlaff-Fürst, den jungen Männern und Frauen am Freitag die Urkunden. Zudem wurden die Jahrgangsbesten mit dem „Preis des Rektors“ ausgezeichnet. Geehrt wurden in diesem Jahr Annika Gebert, Marcel Pilgermann, Jule Stein und Patricia Schultze-Petzold. Die Gesellschaft der Förderer der Universität Rostock e. V. finanziert diesen Preis, der seit dem Jahr 2010 vergeben wird.