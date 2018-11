NNN-Küchenserie : René fand schon früh Berufung

Alex-Chef lernte in seiner Kindheit das Kochen lieben.

von svz.de

09. November 2018, 05:00 Uhr

Dass René Krasemann Koch wird, war ihm bereits im Kindesalter von nicht einmal zehn Jahren klar. Der gebürtige Darguner ist der Küchenchef des Restaurants Alex am Neuen Markt. Er übernahm schon früh erste Aufgaben in der heimischen Küche. „Bei meiner Mutter und meiner Oma habe ich viel gelernt, erst war es das Backen, später dann das Kochen“, erzählt Krasemann.



Jeder fängt klein an







Burger in Rostock sind ein Muss







Die Küche muss funktionieren





Denn wenn es darum ging, den Löffel abzulecken, durfte René auch selbst einmal Hand an den Rührer legen und bekam so ein erstes Gefühl für die Zubereitung einer Mahlzeit. Was dann folgte, war ein klassischer Werdegang in der Gastronomie, in der er schon früh bewies, dass er ein Küchen- und Organisationstalent ist. „Mit 19 hatte ich bereits meine erste eigene Küche zu bewirtschaften“, erzählt der 48-Jährige, der seine Lehre zum Koch 1986 begann und zwei Jahre später absolvierte. Seit 2006 arbeitet der Gastronom schon im Lokal am Neuen Markt, es folgte eine kleine berufliche Unterbrechung als Sous-Chef im Jahr 2011. „Das war leider nicht das Richtige“, wie der Küchenteamleiter schnell feststellte. Noch im selben Jahr zog es René wieder zurück ins Alex, wo er die Gunst der Stunde nutze und nach kurzer Tätigkeit als Koch schnell zum Küchenchef aufstieg. „Zwei Chefs hatten aufgehört, dann ergriff ich die Chance und wurde Küchenteamleiter.“ Gemeinsam mit seinen acht Köchen geben er und sein Team tagtäglich ihr Bestes, um den zahlreich eintrudelnden Gästen einen schmackhaften Aufenthalt zu bereiten.„Wir bieten den Gästen jeden Tag Frühstück, an jedem Sonntag und Feiertag gibt es einen Brunch“, erzählt der seit 25 Jahren bei Rostock wohnende Koch. Wie viele seiner Rostocker Mitstreiter setzt auch er vor allem auf leckere Burger auf der Speisekarte. „Wir haben natürlich Klassiker wie den Cheeseburger im Angebot.“ Aber auch Spezialitäten wie der Hähnchen-Guacamole-Burger ließen sich dem Küchenchef bei genauerem Nachfragen entlocken. Dass René gerne experimentiert und ein Gericht so lange ausprobieren will, bis er es seiner Meinung nach perfekt beherrscht, stellt der erfahrene Koch besonders in seinem Urlaub häufig unter Beweis. „Ich fahre gerne nach Österreich und probiere in mehreren Restaurants beispielsweise den Kaiserschmarrn, schaue, wo er am besten schmeckt und was ich mir vielleicht abschauen kann“, sagt René. „Denn es geht nicht darum, etwas neu zu erfinden, aber es vielleicht besser zu machen.“ Um sich und sein Küchenteam stetig zu verbessern und den Anforderungen der Gäste nachzukommen, setzt er auf die enge Zusammenarbeit mit seinen Kollegen. „Entscheidungen werden mit dem Team beschlossen, denn es geht auch in erster Linie darum, seine Kollegen zu motivieren.“Dadurch, dass ihn die meisten seiner Mitarbeiter bereits kannten, als er noch als Koch tätig war, hat sich der Umgangston nicht großartig verändert, wie er selbst sagt. „Manchmal wird der Ton schon mal rauer, gerade in stressigen Zeiten, die Fetzen fliegen bei uns aber nie“, gibt der Teamleiter zu verstehen. Dass die Küche ein Ort ist, in dem Köche, Aushilfen und Chefs viel Zeit verbringen und der nahezu perfekt sein muss, weiß auch René und kritisiert gleich ein wenig seinen eigenen Arbeitsplatz. Für das ungeschulte Auge findet sich in seiner Küche ein Arbeitsbereich vor, der geordnet ist, über Gewürzen bis zu den Pfannen und Töpfen hat alles seinen festen Platz und ist mit wenigen Bewegungen sofort griffbereit. Das sieht René genauso. Allerdings macht die Größe der Küche, gerade in Zeiten, in denen sich die Gedanken der Gäste nur noch um Burger zu drehen scheinen, das Zubereiten schwieriger. „Die Bratfläche reicht nur für neun Fleisch-Pattys und gerade an Tagen, an denen auch schon mal 80 bis 100 Burger bestellt werden, kommen wir da natürlich an unsere Grenzen.“ Da passiert es dann auch schon einmal, dass die Bestellzettel, die normalerweise an der Bonleiste hängen, zusätzlich die benachbarte Tür in Beschlag nehmen. Um sich von den Strapazen der täglichen Arbeit zu erholen und den Kopf jeden Tag aufs Neue frei zu kriegen , schwört der erfahrene Koch auf Bewegung. „Ich bin leidenschaftlicher Radsportler, die 22 Kilometer Arbeitsweg sind ein super Ausgleich.“