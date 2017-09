A20-Warnowtalbrücke Rostock : Renter nach Wendeversuch von Lkw erfasst - tot

vergrößern 1 von 7 1 von 7













von Stefan Tretropp/Dirk Buchardt

erstellt am 27.Sep.2017 | 18:45 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 20 zwischen dem Autobahnkreuz Rostock und der Abfahrt Südstadt kam am Abend ein Mensch ums Leben. Die Autobahn ist noch mindestens bis 20 Uhr in Richtung Wismar voll gesperrt.

Der Rentner war mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Küstenautobahn unterwegs, als er feststellte, dass er sich verfahren hatte. Eigentlich wollte der Mann morgen von Laage aus in den Urlaub fliegen und die Nacht in einem Kuhser Hotel verbringen, verpasste jedoch die Abfahrt. Als er seinen Irrtum bemerkte, hielt er ersten Angaben zufolge auf dem Standstreifen.

Urplötzlich aber scherte er nach links raus und setzte zu einem Wendemanöver an. Als er quer zur Fahrbahn stand, wurde die A-Klasse von einem herannahenden Lkw erfasst und nach links in die Mittel-Leitplanke geschleudert. Der Fahrer konnte schwerstverletzt aus dem demolierten Auto geborgen werden, verstarb jedoch wenig später noch an der Unfallstelle. Der Lastkraftwagen-Fahrer erlitt einen Schock, blieb aber zum Glück unverletzt.

Infolge des Unfalls und der anschließenden Vollsperrung bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die Dekra ist vor wenigen Minuten eingetroffen, die Ermittlungsarbeiten werden noch eine Weile in Anspruch nehmen. Neben mehreren Rettungswagen kamen auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz.