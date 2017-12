Zuwachs im Rostocker Zoo : Samtpfoten schnurren jetzt zu zweit

vergrößern 1 von 1 Foto: Zoo Rostock/Joachim Kloock 1 von 1

27.Dez.2017

Aufmerksame Besucher haben es vielleicht schon bemerkt: Der Rostocker Zoo freut sich über kostbaren Zuwachs und hat einen Gefährten für Schneeleopardin Emba gefunden. Seit Mitte November lebt der am 8. Mai im Kölner Zoo geborene Barid in der Hansestadt. Noch gewöhnt sich der Neuzugang allein an seine neue Umgebung und erkundet neugierig das Revier. Bald sollen die beiden sich kennenlernen.

Langsame Annäherung geplant

„Barid ist sehr gut sozialisiert, lebte lange mit seinen Eltern im Kölner Zoo zusammen. Der junge Schneeleopard zeigt sich sehr neugierig und noch ziemlich verspielt. Er fasst langsam Vertrauen in seine neue Umgebung“, so Zoo-Kuratorin Antje Zimmermann. „Wir wünschen uns, dass perspektivisch ein Paar aus Emba und Barid wird, aber wir werden beiden Schneeleoparden ausreichend Zeit geben, um sich aneinander zu gewöhnen.“

Die Zucht von Schneeleoparden gilt als schwierig. Obwohl die Tiere in kargen Regionen leben, haben sie keine besonders starken Abwehrkräfte. Das liegt auch daran, dass in den Gebirgen Zentralasiens, in denen die weiß-grau gefleckten Wildkatzen vorkommen, nur wenige Krankheitserreger angesiedelt sind, die den Tieren etwas anhaben können. In freier Natur liegen die äußerst geschickten Nachtjäger und Kletterkünstler hauptsächlich auf der Lauer nach Wildschafen. Im Zoo dagegen stehen Rindfleisch, Kaninchen, Pferd und Geflügel auf dem Speiseplan.

Die Tierpfleger sind sehr gespannt, wie die am 17. Mai 2008 im Rostocker Zoo geborene Emba auf den Kölner Neuzugang reagieren wird. Ihre Eltern waren der 1998 in Krefeld geborene Ischtvan und die 2000 in Basel geborene Shila. „Wir sind wirklich sehr froh, für unsere Emba über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) einen Partner gefunden zu haben“, sagt Zimmermann. „In den Zoos weltweit leben nur etwa 300 Tiere.“ Laut der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN (International Union for Conservation of Nature) gelten Schneeleoparden als stark gefährdet. Dem World Wide Fund for Nature (WWF) zufolge wird der Bestand in freier Wildbahn auf zwischen knapp 4000 und 6400 geschätzt. Da die Tiere sehr zurückgezogen in den Bergen ihre Heimat haben, ist eine genaue Erfassung jedoch schwierig. Ihre größten Feinde sind der Klimawandel und der Mensch.

Großkatzen fühlen sich in Rostock wohl

Schneeleoparden leben sehr zurückgezogen. Wer einen Blick auf die wunderschönen, aber scheuen Tiere werfen möchte, muss ein wenig Geduld mitbringen. Die ersten Schneeleoparden kamen 1989 in den Rostocker Zoo. Ihr Gehege lag in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Jaguaren und dem Löwen-Rudel auf dem alten Zoo-Gelände. Die neue Großkatzenanlage wurde im Jahr 2000 gebaut. Die Außenanlage ist 850 Quadratmeter groß und mit Kletterbäumen, Büschen, Liegeplätzen, Felsen und einem kleinen Teich ausgestattet. Außerdem gibt es hinter den Kulissen noch einen geräumigen Außenkäfig sowie fünf Boxen im Stall. Eigentlich sind Schneeleoparden Einzelgänger, aber in Zoos wurde schon beobachtet, dass Paare ihren Nachwuchs zusammen großziehen.