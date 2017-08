Rostock-Sanitz : Schwerer Unfall fordert vier Schwerverletzte

vergrößern 1 von 3 Foto: Stefan Tretropp 1 von 3





Gleich vier schwer und einen leicht Verletzten hat am Donnerstag Nachmittag ein folgenreicher Verkehrsunfall auf der B 110 bei Sanitz zur Folge gehabt. Wie die Polizei berichtete, kam es gegen 14.45 Uhr zwischen Groß Lüsewitz und dem Ortseingang Sanitz auf der B 110 zum Zusammenstoß dreier Fahrzeuge.

Den Schilderungen zufolge kam aus bislang noch unbekannter Ursache ein Autofahrer in den Gegenverkehr und stieß hier frontal mit einem anderen Wagen zusammen. Der Fahrer eines dritten Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Vier Insassen erlitten schwere bis schwerste Verletzungen, einer wurde zudem leicht verletzt. An der Unglücksstelle landeten zwei Hubschrauber. Ein Verunfallter kam per Helikopter in ein Krankenhaus, die anderen wurden per Rettungswagen in die Klinik transportiert. Mit schwerem Gerät kamen auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz.

Die Strecke blieb für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittler haben nun die Aufgabe, zu klären, warum einer der Fahrer in den Gegenverkehr kam. Ein Dekra-Sachverständiger unterstützt die Beamten bei den Ermittlungen. Die drei beteiligten Autos haben nur noch Schrottwert.

von Stefan Tretropp

erstellt am 24.Aug.2017 | 17:38 Uhr