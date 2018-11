Rostock : Schwerlaster verunglückt: A19-Abfahrt Rostock-Ost gesperrt

Dadurch staut sich aktuell der Verkehr, weil auch die A19-Abfahrt Rostock-Nord überlastet ist.

von Stefan Tretropp

02. November 2018, 10:34 Uhr

Gegen 2 Uhr am frühen Morgen befuhr ein Schwerlasttransporter, beladen mit Bauteilen für Windkraftanlagen, die Autobahn 19. Beim Durchfahren der Abfahrt Rostock-Ost zur B 105 nach Ribnitz-Damgarten kam das 50 Tonnen schwere Gefährt nach rechts in den Grünstreifen und versackte mit den Rädern in der Bankette. Alle Versuche, den Transport zu bewegen, scheiterten. Die begleitende Polizei veranlasste eine Sperrung der Autobahnabfahrt, zumal auch noch weitere Fahrzeuge des Transports hinter dem Unfallfahrzeug warten mussten und die Fahrbahn verstopften.

Am Morgen gegen 8.30 Uhr kam dann eine spezielle Kran-Bergungstechnik zum Einsatz. Wie es hieß, könne der Transport nicht einfach herausgezogen werden, da sonst die Hydraulik des Fahrzeugs beschädigt werden könnte. Die Verantwortlichen entschieden sich daher, per Kran den Schwerlaster anzuheben, dann zu ziehen und ihn so wieder in die Fahrbahn einzusetzen. Der Vorgang wird sich noch wenige Stunden hinziehen. Bis dahin müssen Autofahrer eine Umleitung in Kauf nehmen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.