Momente : So schön war das Warnemünder Turmleuchten

90.000 Besucher erleben "Momente" mit Feuerwerk, Lasershow und Musik

von Maria Pistor

06. April 2019, 21:30 Uhr

Sonnenschein satt statt Schneeschauer, Winter und Sturmtief Zeetje. Strahlend zeigte sich das Warnemünder Turmleuchten unter dem Motto „Momente“ am Sonnabend in reinster Festival-Atmosphäre. Die Show sorgte für Gänsehaut pur. Sie begann, als Neo Levi Schünemann den Buzzer drückte. Gedanken, Worte und Musik schlossen sich an. Es erklangen Titel vom preisgekrönten Filmkomponisten Hans Zimmer, Metallica und anderen. Dazwischen viele "Ahs" und "Ohs" angesichts des Farbenspektakels am Turm durch Lasershow und Feuerwerk. Auch der Auftritt von Ola van Sander mit dem auf Warnemünde gemünzten Song "Aloha heja he" von Achim Reichel mit vielen Chorsängern wurde mit großem Beifall vom Publikum belohnt.

Whitney-Houston-Song als Krönung

Für das Ende der Inszenierung wählte Regisseur Torsten Sitte den großen Song „One Moment in Time“ von der viel zu früh verstorbenen Whitney Hoston. Er passte perfekt zur Stimmung. Dann kam der Moment, in dem die Jahreszahl 2019 am Turm aufleuchtete. Für alle ein besonderer Augenblick. Auch, wenn er zum Jahreswechsel emotionaler ist als kurz vor Ostern.

Fester Termin bleibt Neujahr

Martina Hildebrandt, Geschäftsführerin des Veranstalters Hanse Event, sagte, dass zwar großartiges Wetter beim Nachholtermin gewesen sei. Aber: „Wir werden trotzdem das nächste Warnemünder Turmleuchten wieder zum Neujahrsfest ansetzen.“

Dass sich Petrus mit Sonnenschein satt für das Sturmtief Zeetje zum Neujahrstag entschuldigte hat viele bewogen, schon tagsüber das Ostseebad zu bevölkern. Zu den frühen Gästen zählten die Rollstuhlfahrer Andrea Roß und Jürgen Kraft aus Bützow. Wegen der Liebe ist Witwer Jürgen Kraft vom Schwarzwald nach Bützow zu seiner Andrea gezogen. Mehrmals in der Woche fahren sie nach Warnemünde.

Viele Gäste nutzten den Tag aus

Aus Neubrandenburg kamen Markus Voß, Miguel Lagoz und Silvana Klatt sowie Sven Tetschke aus Oranienburg. „Damit das Trio kommen kann, hatten Arbeitskollegen den Dienst im Krankenhaus übernommen“, sagt Miguel voll Dankbarkeit an die Kollegen. Ein Hotelzimmer hätten sie nicht mehr bekommen, das Quartett fuhr nach der Show wieder nach Hause. Vorher hatten sie am Strand reichlich Sonne getankt.

Das Warnemünder Turmleuchten und der Jungesellenabschied von Patrick Kretschmar sind durch Zufall auf einen Tag gefallen. „Wir wollen am 27. April heiraten, aber wir hatten diesen Termin“, sagt der künftige Bräutigam, der seine Liebe Mandy Prioes heiraten will. Mit den Kumpels aus Rostock und Berlin, stand neben dem Turmleuchten noch Bowlen und Feiern in Männerrunde auf dem Programm.

Lob an die Veranstalter

Über das großartige Wetter freute sich mit den vielen anderen Gästen auch Schauspielerin Monika Boysen aus Warnemünde. „Das ist eine schöne Veranstaltung, auch wenn das Aufleuchten der Jahreszahl 2019 nicht ganz so emotional bei frühlingshaftem Wetter ist wie zum Neujahrstag selbst“, sagt sie. Das sei allerdings keine Kritik, sondern liege daran, dass Ostern schon vor der Tür stehe und das erste Quartal schon herum sei. Die Show selbst fand sie großartig. „Es ist schon toll, was die Veranstalter da organisieren und so vielen Menschen damit eine Freude bereiten“, sagt die Wahl-Warnemünderin. Denn das darf nicht vergessen werden: Martina Hildebrandt und Torsten Sitte von Hanse Event organisieren die Veranstaltung für die Gäste kostenfrei. Die Kosten übernehmen Sponsoren, die alljährlich gesucht werden müssen. Ein ideeller Dank: Wenn wenige Minuten nach der Show Bilder um die ganze Welt gehen und ein gutes Licht auf Warnemünde und Rostock werfen. Deshalb werden die Betten im Seebad auch künftig schnell vergeben, wenn diese besondere Inszenierung ansteht.