Traum-Camp : Spende für Ferienlager statt Weihnachtspost

Die Inhaber der Zimmermann-Optik GmbH in Roggentin spenden 5000 Euro an den Verein Traum-Camp 4 Kids.

von NNN

20. Dezember 2018, 05:00 Uhr

Roggentin | Auf Weihnachtspost für ihre Kunden haben Peter und Dagmar Zimmermann in diesem Jahr verzichtet. Die Inhaber der Zimmermann-Optik GmbH in Roggentin spenden stattdessen 5000 Euro an den Verein Traum-Camp 4 Kids von Gunnar Hinrichs (l.). Mit dem Geld können traumatisierte und psychisch schwer belastete sowie bedürftige Kinder eine Woche unbeschwert Ferien genießen. Als die Geschäftsinhaber von diesem Projekt hörten, sei für sie schnell klar gewesen, dass sie mit ihrer Spende dort helfen wollten.