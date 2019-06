Starke Frauen im Mittelpunkt

von sgre

25. Juni 2019, 15:14 Uhr

Der Museumsabend am 17. Juli um 19 Uhr widmet sich Warnemünder Frauen des 19. Jahrhunderts. Holzbildhauer Harald Wroost berichtet in einem Bild- und Videovortrag auch über die Entstehung der lebensgroßen hölzernen Frauenfigur, die vor dem Heimatmuseum in der Alexandrinenstraße 31 ihren Platz gefunden hat. Dabei erfahren Besucher zugleich Wissenswertes über historische Hintergründe und vergangene Zeiten.

Karten gibt es dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr im Heimatmuseum.