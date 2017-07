Rostock : Tiertafel öffnet erstmals

vergrößern 1 von 1 Foto: Michaela Kleinsorge 1 von 1

An ihrem ersten Öffnungstag hat die Tiertafel Rostock am Sonnabend 25 Kilogramm Futter an Tierhalter aus der Hansestadt ausgehändigt. „Es war noch etwas verhalten, denn wer gibt schon gerne zu, in finanzieller Bedrängnis zu sein“, sagt Vorsitzender Carsten Schöppke. Zudem müsse sich das neue Angebot noch herumsprechen, ergänzt Vorstandsmitglied Karola Kriz. Sie sagt: „Wir hätten nicht gedacht, dass es so schwierig werden würde, einen Standort zu finden.“ Nach der Gründung suchten die rund 20 Mitglieder eineinhalb Jahre einen Ort, wo Sozialhilfeempfänger und Senioren mit wenig Rente Unterstützung finden, damit der geliebte Vierbeiner nicht aus finanziellen Gründen im Tierheim abgegeben werden muss.

Die Idee, einen Wohnwagen für die Ausgaben anzuschaffen, drohte daran zu scheitern, dass sich niemand in Rostock bereit erklärte, einen Stellplatz zur Verfügung zu stellen. „Das ist jetzt hier auf dem Parkplatz Richtung Elmenhorst an der Lichtenhäger Chaussee 12 endlich gelungen“, sagt Schöppke. Immerhin waren zum Einstand viele Förderer, Sponsoren und Vereinsmitglieder gekommen, die gerne halfen. Vorab müssen sich Interessenten mit einem Nachweis registrieren, um Zuwendungen zu erhalten. Das ist in der Tierarztpraxis T. Winkler und B. Richter in Groß Klein, Fritz-Meyer-Scharffenbergweg 12a, und direkt bei den Ausgaben möglich.

von mikl

erstellt am 30.Jul.2017 | 20:30 Uhr