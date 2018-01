Rostock : Trio überfällt 13-Jährigen

Drei unbekannte Täter greifen einen Jugendlichen auf offener Straße in Rostock an.

26. Januar 2018, 07:05 Uhr

Zu einem Raubdelikt ist es am Donnerstagabend in der Rostocker Erich-Schlesinger-Straße gekommen. Dabei wurde ein 13-Jähriger verletzt. Nach Agaben der Polizei wurde der Geschädigte gegen 18.30 Uhr auf offener Straße durch drei Personen angesprochen und angehalten. Das aus zwei männlichen und einer weiblichen Person bestehende Trio wollte nun die Jackentaschen des Rostockers durchsuchen. Damit war der Geschädigte nicht einverstanden. Daraughin erhielt er einen Faustschlag in das Gesicht und wurde auf den Boden gestoßen. Das Trio entwendete ein Mobiltelefon der Marke "Samsung" aus der Jacke des Geschädigten und flüchtete in Richtung Bahnhof. Der Geschädigte zog sich Prellungen im Gesicht und am Kopf zu und wurde zunächst stationär im Krankenhaus aufgenommen. Zu den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Männlicher Täter

ca. 170 cm groß und kräftig bis dick

trug blauen Windbreaker

Weibliche Täterin

ca. 180 cm groß

trug graues Sweatshirt mit Kapuze und schwarze Schuhe

Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeihauptrevier in Rostock Reutershagen unter 0381 49162224 oder jede andere Polizeidienststelle.