Bau von Ulmicum gestartet : Rostocker Sportstudenten bekommen mehr Platz für Theorie und Praxis

Mit der Grundsteinlegung für das neue Sportinstitut der Uni Rostock hat das Bauvorhaben Ulmicum nun begonnen. Das Gebäude entsteht jedoch nicht in der Ulmenstraße. Dafür soll es viel Platz für Theorie und Praxis bieten.

Rostock | Momentan befindet sich das Institut für Sportwissenschaften der Universität Rostock noch in einem Backsteingebäude in der Ulmenstraße. Doch das soll sich bald ändern. Am Freitag wurde in der Straße Am Waldessaum 43 in der Gartenstadt symbolisch die ersten Steine für den Neubau gemauert. Es soll ein Bauwerk entstehen, das eine Sporthalle, Forschungs- u...

