Universität Rostock : Forschungstaucher starten vom neuen Katamaran „Limanda“

Das Schiff ist erstmalig an drei aufeinanderfolgenden Tagen vor Heiligendamm an einem Experiment zur Erforschung der Auswirkungen der Schleppnetzfischerei beteiligt gewesen.

Rostock | Er ist der ganze Stolz der Meeresbiologen an der Universität Rostock: Der neue Katamaran „Limanda“ soll in einem Experiment vor Heiligendamm die Erforschung der Auswirkungen der Schleppnetzfischerei voranbringen. Erstmalig diente der Katamaran an drei aufeinanderfolgenden Tagen Forschungstauchern als Startpunkt. Erster Einsatz war erfolgreich Di...

